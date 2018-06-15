Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesine tatil amaçlı gelen Hindistanlı Sorana ailesi kiraladıkları 34 MAC 139 otomobille kent merkezine giderken, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü Sinan D. yönetimindeki 20 FJ 549 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobili kullanan ve hafif şekilde yaralanan Hindistanlı Nanan Sorana isimli kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza sonrasında ise olaya müdahale eden jandarma ekipleri Hindistanlı Sorana ailesini bir an olsun yalnız bırakmayarak yakından ilgilendi. Ekipler tedavisinin ardından taburcu olan Nanan Sorana ve kazadan yara almadan kurtulan eşi ile kızını hastaneden aldıktan sonra ifade sürecinin ardından Karahayıt Mahallesi’nde konakladıkları otele bıraktı.