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30 Aralık 2016 17:14

Kazada ağır yaralanan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi hayatını kaybetti

30 Aralık 2016 17:14

Denizli’nin Honaz ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Duygu Akca hayatını kaybetti.
Çivril ilçesinden Denizli’ye doğru yola çıkan yolcu minibüsünün kar yağışı nedeniyle devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Duygu Akca, iki gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Akca, Pamukkale Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölümü 2. Sınıfta okuyordu.
Çivril ilçesinden Denizli merkeze yolcu taşıyan Ali Kavas (47) idaresindeki 20 L 2251 plakalı minibüs, Yokuşbaşı Mahallesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkmıştı. Yolun sağındaki toprak yığınına çarpan minibüs, yolun sol tarafına geçerek bariyerleri aşıp şarampole yuvarlanmış, ağaçlara çarparak devrilmişti. Kazada minibüs sürücüsü Kavas ile yolcular Ayşe Abalı, Aykut Hayta, Muhittin Solak, Celal Avcı, Hatice Yılmaz, Mehmet Ali Yaka, Fahrettin Küçükkaptan, Gülnur Nergiz Abalı, Abey Abalı, Burcu Kocaboğan, Cennet Küçük, Mustafa Gediz, Fatma Tort, Betül Özkan yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Duygu Akca ise ağır yaralanmıştı.



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