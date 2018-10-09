Kazada ölen genç kızın annesinin feryatları yürekleri dağladı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 gençten biri olan Nurdane Geryüz (21) gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze töreninde genç kızın annesinin tabuta vurarak "Nurdane kalk. Evlat acısı bu kadar mı acı olur ya? Çok acıymış ya. Yavrum kara topraklara nasıl girecek?" diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

Aydın'da Karacasu'dan çıkıp Nazilli istikametine gitmekte olan 20 AAZ 682 plakalı Hazar Canbaz yönetimindeki otomobil, kavşak çalışmasının devam ettiği yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip bankette bulunan toprak zemine çarptı. Korkunç kazada araç sürücüsü Hazar Canbaz ve Davut Arısan araçta sıkıştıkları yerde hayatını kaybetti. Nurdane Geryüz ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan Emre Budak ile üniversite öğrencisi Dilan Şener ise olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden gençlerden Nurdane Geryüz memleketi Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Ulu Cami de gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"Diplomanı alıp gelemedin"

Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninde genç kızın annesi Ayşe Geryüz'ün kızının tabutu başında feryat etmesi yürekleri dağladı. Anne Geryüz, kızının tabutuna vurarak, "Nurdane kalk. Evlat acısı bu kadar mı acı olur ya? Çok acıymış ya. Yavrum kara topraklara nasıl girecek? Kalk anam kalk hadi sabah oldu kahvaltı yapacağız. Sana dayanamıyorum kalk. Yavruna dayanamıyorum o benim bir tanemdi ilk göz ağrımdı. Diplomanı alıp gelemedin, cenazesi geldi, böyle bir şey var mı ya? Ah benim güzel kızım kalk hadi kalk" diye ağıtlar yaktı. Anneyi yakınları sarılarak teselli edip sakinleştirmeye çalıştı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okuduğu öğrenilen Nurdane Geryüz öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak Mezarlığı'ndan toprağa verildi.