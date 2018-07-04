Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 13:34

Kazada yaralanan 2 yaşındaki bebek hastanede hayatını kaybetti

Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 2 yaşındaki Beril Su Gündoğdu, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 2 yaşındaki bebek hastanede hayatını kaybetti

04 Temmuz 2018 13:34


Edinilen bilgiye göre, kaza, Denizli’nin çal ilçesinde 30 Haziren günü meydana geldi. Çal-Süler karayolunda seyreden Bülent G. yönetimindeki 20 SE 995 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 20 ZP 510 plakalı ticari araç ile belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak yol kenarında durabildi. Kazanın ardından, her 2 araçta da bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazada ağır yaralanan Beril bebek, tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi’nde 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.


Gündoğdu’nun cenazesinin Bekilli ilçesinde mahalle mezarlığında ilkindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç