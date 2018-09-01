Kazada yaralanan genç 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, Denizli’nin Tavas ilçesi Uzunpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 Ağustos Cumartesi günü, 17 yaşındaki Eyüp Civelek’in kullandığı motosiklet ile sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Civelek, düştüğü yerden kalkamadı. Civelek’e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri beklenirken yolun ve havanın sıcak olmasından dolayı duyarlı bir vatandaş şemsiye açarak yerdeki yaralıyı korumaya çalıştığı görüldü.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Civelek’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi etmek üzere hastaneye götürdü.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Civelek, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.