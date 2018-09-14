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Kemer takmayan uyarıldı, telefonla konuşana ceza kesildi

Denizli’de Trafik Şube ekipleri seyir halinde kemer takmayan sürücüleri uyardı, telefonla konuşanlara ceza kesti.

Denizli'de Trafik Şube ekipleri seyir halinde kemer takmayan sürücüleri uyardı, telefonla konuşanlara ceza kesti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun trafik ile ilgili talimatlarından sonra çalışmalarına başlayan Çivril Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında denetim yaptı. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan sürücüler bir kereye mahsus uyarılırken seyir halinde cep telefonu ile konuşan sürücülere ceza kesildi.


Uygulamanın ilk günü olması nedeniyle emniyet kemeri takmayan sürücülerin bir kerelik sözlü olarak uyarıldığı, bundan sonra kemersiz araç kullanan sürücülere de ceza kesileceği ifade edildi.


Denetim ve uygulamaların ilçe merkezinde artarak devam edeceği belirtildi.

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