Kervansaray Mahallesine iftar sofrası

Pamukkale Belediyesi tarafından, Kervansaray Mahallesi’nde verilen iftara, Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Başkan Yardımcıları Selim Arkan ve Adnan Kaya, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Hasan Aracı, AK Parti Pamukkale İlçe Kadın Kolları Başkanı Halise Akar ve Kervansaray Mahallesi ile çevre mahalle sakinleri de katıldı. İftarı öncesi tasavvuf müziği eşliğinde ezanı okunmasını bekleyen mahalle sakinleri, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. İftara katılan tüm vatandaşlarla tek tek ilgilenerek hal hatırlarını soran Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kendileri ile buluşan herkese teşekkür etti.

“Ramazan dolu dolu geçiyor”

“Pamukkale Belediyesi olarak bizler, Mübarek Ramazan Ayı’nda her akşam farklı mahallelerde ya da toplumun farklı kesimleriyle aynı sofrada buluşmaya çalışıyoruz” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Bugün de rahmet ayı, bereket ayı, paylaşım ayı olan on bir ayın sultanı Ramazan Ayı’nda Kervansaray’da birlikte olalım istedik. Mübarek ayın güzelliğini aynı sofrada paylaşıyorsak bize göre anlamı büyüktür. Gazilerimizle, şehit ailelerimizle, öksüz ve yetimlerimizle, öğrencilerimizle, mahalle iftar sofralarımızla ramazanı bu şekilde dolu dolu yaşadık, yaşıyoruz. Kadir Gecenizi de tebrik ediyorum. Sevdiklerimizle beraber sağlık huzuru içinde de bayrama eriştirmesini rabbimizden niyaz ediyoruz” diye konuştu.