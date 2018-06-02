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02 Haziran 2018 11:52

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Denizli Sarayköy’de 64 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ferhat Coşkun son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

02 Haziran 2018 11:52


64 yaşında yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı vefat eden Kıbrıs gazisi Coşkun’un evinden helallik alınmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu Mahalle Camii’ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Coşkun’un naaşı askeri törenle Uyanık Mahalle Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.


Cenaze törenine Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Hasan Çağrı Öcal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Berkay Özkan, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.


Kıbrıs gazisi Coşkun’un vefatının ardından Sarayköy’de 1 Kore ve 7 Kıbrıs gazisinin kaldığı belirtildi.




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