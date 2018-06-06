Olağanüstü hal uygulaması bitecektir yok böyle bir uygulama" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Denizli’de sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş adamları ve muhtarlarla bir araya geldi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya CHP kurmayları, CHP’li milletvekilleri, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenli, Baro Başkanı Müjdat İlhan ve partililer katıldı.

Konuşmasında OHAL uygulamasına değinen Kılıçdaroğlu, 25 Haziran’dan sonra en geç 1 ay içerisinde OHAL uygulamasını kaldıracaklarını öne sürdü. Türkiye’ye başka ülkelerde olan demokratik standartları getireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Olağanüstü güzel bir coğrafyamız var, insanlarımız güzel ve çalışkan. Tarihimiz ve kültürümüz var. Ama bu ülkede mutlu değiliz, mutlu olmak istiyoruz. Sorunlarımız var, bu sorunları aşmak istiyoruz. Eğer bir ülkede demokrasi yoksa orada büyüme ve kalkınma olmaz. Orada huzur olmaz, orada düşünceyi açıklama özgürlüğü olmaz. Orada yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü olmaz. Türkiye demokratik hayatını süratler geliştirmek isteyen bir ülke. Birinci atacağımız adım size sözüm söz, bu ülkede çağdaş ülkelerde öngörülen bütün demokratik standartları getirmektir, bunu yapacağız. Almanya’nın, Fransa’nın, Japonya’nın, ABD’nin hangi ülkeyi düşünüyorsanız öngördüğünüz bütün demokratik standartları kendi ülkemize getirmektir. Kimseyi düşüncesinden dolayı suçlamamaktır, kimseyi kimliğinden ötürü ötekileştirmemektir. İnsana saygı duyup kendi ülkesinde yaşadığı ülkede huzur içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Bu bağlamda Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı olduğu, Millet İttifakının parlamentoda çoğunlukta olduğu bir düzlemde ayın 25’inde inşallah en geç 1 ay içerisinde OHAL bitecektir. Olağanüstü hal uygulaması bitecektir, yok böyle bir uygulama. Niye böyle bir uygulama var. Bütün dünyaya ilan edeceğiz bizim ülkemizde demokrasi var" diye konuştu.

"Demokrasiden yana olanlar da gidip oylarını kullanacaklar"

Ekonomi ile ilgili ciddi sorunlar olduğuna kaydeden Kılıçdaroğlu ancak bu sorunları dile getirmesi gereken organların konuşamadığını iddia etti. TOBB’un, Türk lirası değer kaybettiğinde konuşmasını istediğini, enflasyon çift haneli rakamlara 16 yıl sonunda taht kurduğunda konuşulabilmesini istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çiftçi, içerisinde bulunduğu tabloyu anlatmaktan korkuyor. Son çare çiftçi kendisini yakmakta arıyor. Demek ki bir sorunumuz var demokrasiden yana, bir sorun var, bu sorun aşılmalı. Birinci yapacağımız iş bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek. Bu ülkenin insanı 3’üncü sınıf demokrasiye layık değildir. Önümüzde seçimler var. Ayın 24’ünde gideceğiz sandığa oyumuzu kullanacağız. Bu seçimler bir siyasi partinin seçimi olmaktan çıktı. Bu seçimlerde 2 tercih kullanacağız. Bir demokrasiden yana olanlar, iki tek adam rejiminden yanan olanlar. Bu kadar açık. Tek adam rejiminden, dikta yönetiminden yana olanlar giderler oylarını kullanırlar ama sonucuna da katlanırlar. Demokrasiden yana olanlar da gidip oylarını kullanacaklar. Onlar da rahat bir nefes alacaklar. Benim ülkemde demokrasi var diyecekler. Benim telefonlarım dinlenmiyor diyecekler. Ben hakkımı bağımsız mahkemelerde arayabiliyorum diyecekler. Benim derdimi medya rahatlıkla yerine getirebiliyor diyecekler" dedi.

"Bu kadar hazin bir tablo bizim tarihimiz de ilk defa karşılaştığımız bir tablodur"

Kılıçdaroğlu konuşmasına şunları söyledi:

"Niye ekonomiden söz etmiyor? ‘efendim 24-25 sonra yapacağız.’ Ne yapacaksın? 25’inden sonra açıklayacağım. Zaten 25’inden sonra olmayacaksın ki, neyi açıklayacaksın? Şimdi açıklasana. Niçin şimdi açıklayamıyor? Deniz bitti de ondan. Ne söyleyeceğini bilmiyor. İşsizliği azaltacağım dese, kendisi çoğalttı. Yoksulluğu azaltacağım dese kendisi çoğalttı. Üretim ekonomisine geçeceğiz dese bütün tasarrufları beton ekonomisine gönderdi. Çiftçiyi mutlu edeceğim dese çiftçi kendisini yakıyor. Ne diyecek? 16 yıldır ülkeyi yöneten kişi ekonomi ile ilgili tek cümle edemiyor, geleceğe yönelik tek cümle edemiyor. Bu kadar hazin bir tablo bizim tarihimiz de ilk defa karşılaştığımız bir tablodur. Ekonomide yapacaklarımız, üretim ekonomisine geçeceğiz. Beton ekonomisini bırakacağız. Türkiye ürettiği zaman güçlü olur."