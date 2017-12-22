Kılıçdaroğlu’nin 100 bin dolarlık dairesine bir talip de Denizli’den

O daireye talibim. Getirsin masaya, alalım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, kızının Ataşehir’deki için ‘100 bin dolara satarım’ dediği ultra lüks dairesi hakkında konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, daireye talip olduğunu söyledi. Denizli’de yerel yayın bir televizyon kanalına konuşan Filiz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Denizli’deki gelişmelerinin ardından ülke gündemine ilişkin partisinin çalışmalarını değerlendiren Filiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ulaşacaklarını ve bunun önünde bir engel görmediklerini söyledi.

“Çamur atarak yalan söyleyerek muhalefet yapılmaz”

CHP’nin Türkiye’deki muhalefet anlayışını 50 yıldır değiştirmediğini dile getiren Filiz, “Yalan söyleyerek, çamur atarak muhalefet yaptıklarını inanıyorlar. Muhalefet, demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. İktidarı denetler. Demokrasinin işleyişidir. Ama bu CHP ile mümkün değildir” diye konuştu.

“O rezidansa talibim”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızına ait olan rezidans hakkında konuşan Filiz, Kılıçdaroğlu’nun “bir milyon dolar değil, yüz bin dolar verene daireyi vermeye hazırım” sözüne karşılık, “Ben buradan ‘hodri meydan’ diyorum. Ben o 100 bin doları o daire için veririm. O daireye talibim. Getirsin masaya, alalım” ifadelerini kullandı.