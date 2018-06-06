Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği fabrika önünde trafik kazası

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaorğlu, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde Denizli’ye geldi. Burada gerçekleştirdiği toplantının ardından fabrika ziyaretlerine çıkarak işçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu’nun ikinci adresi ise Organize Sanayi Bölgesi üzerinde Kaynak Tekstil Fabrikası oldu. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden 15 dakika önce ise fabrika önünde trafik kazası meydana geldi. İsmi henüz tespit edilmeyen bir sürücünün kullandığı 07 TEF 83 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilmeyen bir yayaya çarptı. Kazadan sonra jandarma ve polis ekipleri çalışma başlatırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu’nun konvoyu ise kazadan 15 dakika sonra olay mahallinin yanı başından fabrikaya giriş yaptı. Kazada yaralanan şahıs ise ambulansta yapılan ilk müdahale ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç Kılıçdaroğlu’nun konvoyu fabrikaya girdikten sonra olay yerinden kaldırıldı.