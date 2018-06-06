Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 15:40

Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği fabrika önünde trafik kazası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Denizli’de ziyaret ettiği fabrikanın önünde trafik kazası meydana geldi.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği fabrika önünde trafik kazası

06 Haziran 2018 15:40


Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaorğlu, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde Denizli’ye geldi. Burada gerçekleştirdiği toplantının ardından fabrika ziyaretlerine çıkarak işçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu’nun ikinci adresi ise Organize Sanayi Bölgesi üzerinde Kaynak Tekstil Fabrikası oldu. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden 15 dakika önce ise fabrika önünde trafik kazası meydana geldi. İsmi henüz tespit edilmeyen bir sürücünün kullandığı 07 TEF 83 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilmeyen bir yayaya çarptı. Kazadan sonra jandarma ve polis ekipleri çalışma başlatırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.


Kılıçdaroğlu’nun konvoyu ise kazadan 15 dakika sonra olay mahallinin yanı başından fabrikaya giriş yaptı. Kazada yaralanan şahıs ise ambulansta yapılan ilk müdahale ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza yapan araç Kılıçdaroğlu’nun konvoyu fabrikaya girdikten sonra olay yerinden kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    37°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç