‘Kır Çiçeği’ sosyal tesisleri açılış için gün sayıyor

Düğün salonu ve sosyal tesisteki işletmeler, küçük kar marjı ile de vatandaşların çekim noktası haline gelecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Başkarcı’da yapılan Kır Çiçeği Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri’ni İhlas Haber Ajansı’na (İHA) tanıttı. Düğün salonunun açık ve kapalı olarak tasarlandığını ve toplamda aynı anda 2 bin 500 kişiye hizmet verebilecek şekilde yapıldığını ifade eden Başkan Subaşıoğlu, düğün salonunun Türkiye’nin en güzel kır düğün salonu olduğunu vurguladı. Başkan Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediyesi olarak Başkarcı Mahallemizde, Denizlilere hizmet etmek üzere Kır Çiçeği Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri hizmete girmek için artık gün sayıyor. Bu bizim için çok önemli bir proje yaklaşık 10 bin metrekarelik arazi üzerine çam ağaçları ile donatılmış bu proje gerçek anlamda bir kır düğün salonu. Kapalı mekanında yaklaşık bin kişiyi ağırlayabildiğimiz, dışarısındaki ağaçlık alanı ile birlikte aynı anda 2 bin 500 kişiyi misafir edip, ağırlayabildiğimiz bir yer. Bizce burası Türkiye’nin en güzel kır düğün salonu. Tabii bununla birlikte butik bir kafemiz de bulunuyor. Yine ağaçlık alan içerisinde Başkarcımızın güzellikleri ile donatılmış çok güzel bir sosyal tesis. Bilindiği üzere Denizli yaz aylarında çok sıcak oluyor. Başkarcı da merkezden yaklaşık 5-6 derece serin olması ile Denizlileri cezbeden bir bölge. İnşallah bu kış aylarında Başkarcı Dağına yağan karı keserek yaz aylarında Kır Çiçeği Sosyal Tesislerimizde kar şerbeti olarak vatandaşlarımıza sunacağız. Merkezefendi Belediyesinin Kır Çiçeği Düğün Salonu arkasından Ornaz Vadisi’ne çıkan yol ve Başkarcı Meydanında oluşan bütünleşik bir yapıda Başkarcımızı kar şerbetinin merkezi yapma hedefimiz var" diye konuştu.

"Düğün salonumuz son derece makul fiyatlar ile hizmet verecek"

Düğün salonunun diğer özel sektör işletmelerine göre son derece makul fiyatlar ile hizmet vereceğini de belirten Başkan Subaşıoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Denizli’nin en güzel düğün salonunda bulunuyoruz, imkanları anlamında otoparkı anlamında. Biz tamamen özel sektör mantığı ile işletmediğimiz için daha doğrusu tamamen kar amacı ile işletmediğimiz için bu nitelikteki bir düğün salonu son derece makul fiyatlar ile vatandaşlarımıza hizmet ediyor olacağız. Bu 10 bin metre karelik arazi ile ilgili Merkezefendi Belediyesinin 4 milyon TL’lik öz kaynak yatırımını da inşallah vatandaşımıza hizmet anlamında kullanmış olacağız. Maliyet ve üzerine de küçük bir kar ile vatandaşlarımıza bu kır düğün salonundan faydalanma imkanını sunmuş olacağız."

Tesislerin ışıklandırma, müzik ve ısıtma sistemlerinin son teknoloji ile yapılması dikkatlerden kaçmazken, vatandaşların özellikle düğün salonuna büyük ilgi gösterdiği ve daha açılışı yapılmadan hafta sonları için düğün rezervasyonları yaptırmaya başladıkları öğrenildi. Tesislerin mart aynın ilk günlerinde açılacağı kaydedildi.