Kırmızı düdük projesinde minikler ödüllendirildi

Kurban Bayramı tatilinde yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de uygulanan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında görevlerine ilişkin fotoğrafları en çok beğeni alan 2 çocuğa bisiklet hediye edildi.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca 14-31 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen projenin Denizli ayağında görev alan çocuklar ödüllendirildi.

Kırmızı düdük dağıtılan çocuklardan seyahatleri boyunca trafik kurallarına uymaları konusunda ailelerini uyararak kendilerine verilen görev kartlarındaki görevleri yapıp sosyal medya üzerinden göreve ilişkin fotoğraflarını gönderen ve en fazla beğeni toplayan 100 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Yarışmada Denizli'den Asya Bergin Uryan ve Emirhan Ege Sargın'ın ödüllendirildi. Çocukların ödüllerini Denizli Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir verdi.