İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırmızı düdük projesinde minikler ödüllendirildi

Kurban Bayramı tatilinde yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de uygulanan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında görevlerine ilişkin fotoğrafları en çok beğeni alan 2 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kurban Bayramı tatilinde yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de uygulanan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında görevlerine ilişkin fotoğrafları en çok beğeni alan 2 çocuğa bisiklet hediye edildi.


İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca 14-31 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen projenin Denizli ayağında görev alan çocuklar ödüllendirildi.


Kırmızı düdük dağıtılan çocuklardan seyahatleri boyunca trafik kurallarına uymaları konusunda ailelerini uyararak kendilerine verilen görev kartlarındaki görevleri yapıp sosyal medya üzerinden göreve ilişkin fotoğraflarını gönderen ve en fazla beğeni toplayan 100 çocuğa bisiklet hediye edildi.


Yarışmada Denizli'den Asya Bergin Uryan ve Emirhan Ege Sargın'ın ödüllendirildi. Çocukların ödüllerini Denizli Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.