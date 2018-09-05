Kıskançlık meselesi yüzünden çıkan kavgada eşini boğarak öldürdü

Olayın ardından cinayet zanlısı taksiyle kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay Bekilli ilçesi Bahçeli Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Ömer K., (24) isimli şahıs dün gece geç saatlerde geldiği evinde eşi Makbule K. (24) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer K.’nin eşini boğarak öldürdü. Cinayet zanlısı daha sonra bindiği ticari taksiyle kent merkezine gelmek isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayeti ortaya çıkaran ise duyulan sesler üzerine eve gelen ölen kadının arkadaşları oldu. Eve gelen arkadaşları Makbule K.’nın cesediyle karşılaşınca durumu polise bildirdi. Genç kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) morguna kaldırıldı.

Taksiyle kaçmaya çalışırken yakalanan katil zanlısı Ömer K.’nin Cinayet Büro amirliğindeki ilk sorgusunda kavganın kıskançlık meselesi yüzünden çıktığını ve eşini boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.