Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Denizli'nin Çivril İlçesi'nde ihtiyaç sahibi 197 aileye Kızılay tarafından kuru gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılay'ı Çivril Şubesi, ihtiyaç sahibi 197 aileye gıda yardımında bulundu. Şube Başkanı Muhammed Özkan, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere genel merkezden gelen erzak kolilerinin ve diğer yardımların dağıtımlarının gerçekleştiğini söyledi.

Şube olarak yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetler ve toplanan Kurban hisselerine göre genel merkezden Çivril'e gönderilen 197 koli kuru gıda ve 90 paket kavurmanın ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Özkan, “Sosyal yardımlaşma vakfından ve mahalle muhtarlarından aldığımız bilgiler doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz” dedi. Özkan, "Erzak kolisinden ayrı olarak 90 adet konserve kavurmayı ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Çoğu zaman yardımları biz kendimiz götürüyoruz. İhtiyaç sahipleri bizden de gelip alabiliyor. Yardımlarımız farklı şekillerde tüm yıl boyunca devam ediyor. Biz her zaman hizmete hazırız” diye konuştu.