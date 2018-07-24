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24 Temmuz 2018 17:08

Kızılçam ormanındaki yangın kontrol altına alındı

Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kızılçam ormanındaki yangın kontrol altına alındı

24 Temmuz 2018 17:08


Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesi Alcı Mahallesi Karaismailler mevkiinde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı ile birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına ilk etapta 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 50 orman işçisi müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle gençleştirme sahasına yayılan yangın, yaklaşık 2 saat içerisinde söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı.


Yangında 2 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.




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