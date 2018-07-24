Kızılçam ormanındaki yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesi Alcı Mahallesi Karaismailler mevkiinde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı ile birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına ilk etapta 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 50 orman işçisi müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle gençleştirme sahasına yayılan yangın, yaklaşık 2 saat içerisinde söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında 2 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.