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24 Temmuz 2018 13:18

Kızılçam ormanındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızılçam ormanındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

24 Temmuz 2018 13:18


Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesi Alcı Mahallesi Karaismailler mevkisinde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı ile birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları 2 helikopter, 6 arazöz ve 30 orman işçisi ile devam ediyor. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu sarp arazide başlayan yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmasının sürdüğünü şimdiye kadar 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.


Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.




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