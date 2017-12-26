Kocaçukur’u Pamukkale Belediyesi işletecek

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısı ile ’Kocaçukur’ bölgesinin işletme hakkının 6 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kiralandığını söyledi. Yeni çalışmalar ve projeler ile Kocaçukur Bölgesi’ni cazip hale getireceklerini belirten Gürlesin, “20 Aralık 2017 tarihi itibari ile ’Kocaçukur’ diğer adı ile ’Natural Park’ Pamukkale Belediyesi’nin olmuştur. Biz buranın daha faza yerli ve yabancı turist alması gerektiğine inanıyoruz. Daha fazla tanıtım olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda Dünya Unesco Miras listesinde yer alan Pamukkale’nin de daha da iyi tanıtılması için sadece Pamukkale’nin içi ile değil, çevresi ile de daha bir önem arz ettiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede Kocakuçur’un çok önemli olduğuna inanıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan bu yer bir kaç aydır devam eden görüşmeler çerçevesinde, geçen ay itibarı ile protokol imzalamak için Pamukkale Belediye Meclisi’nden aldığım protokol yetkisi ile DÖSİM Genel Müdürü ile imzalar atılmıştır. Kocaçukur Pamukkale’ye gelenlerin ilk uğradığı yerdir” dedi.

Kocaçukur’u Belediyenin farklı etkinliklerde kullanmak istediklerini ifade eden Gürlesin, “Pamukkale’ye yakışan bir ortamda, temizliği ile güvenliği ile peyzajıyla, toplumun her kesimini orada kucaklamak için buranın en iyi bir şekile getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede bu protokol imzalanmıştır. İnşallah Pamukkale Belediyesi’ne yakışan, vatandaşlarımıza yakışan, burada hiç bir şekilde kar amacı gütmeyen, bir hizmet vereceğiz."

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin Pamukkale’nin işletilmesinin de yerel yönetimlerde olması gerektiğine dikkat çekti.