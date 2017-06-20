Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 14:18

Kolundan uygulanan anjiyo ile sağlığına kavuştu

Denizli’de, uzun süredir nefes darlığı ve daralma hissi yaşayan Hamza Erdil, gittiği hastanede kendisine az uygulanan el bileği anjiyo işlemi ile sağlığına kavuştu.

Kolundan uygulanan anjiyo ile sağlığına kavuştu

20 Haziran 2017 14:18


Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan evli, 2 çocuk ve 7 torun sahibi olan Hamza Erdil, el bileği damarından 2 saatte kendisine yapılan anjiyo işlemi ile sağlığına kavuştu. Erdil, kendisini bir sene önce geçirdiği kalp krizinde sağlığına kavuşturan Kardiyoloji hekimi Op.Dr.Erhan Karahasanoğlu’na muayene olmak için ikinci kez Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne başvurdu. 2016 yılında ciddi bir kalp krizi geçiren ve bir devlet hastanesinden yönlendirilerek Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne getirilen Hamza Erdil, acil müdahale altına alındı ve kasıktan girilerek yapılan anjiyo işleminin ardından sağlığına kavuştu.


İkinci kez anjiyoya alınan Erdil’e bilekten anjiyo yöntemi uygulandı. Operasyonun ardından konuşan Kardiyoloji hekimi Karahasanoğlu, “Koroner anjiyografi kalp damarlarını görüntülemek için kullanılan girişimsel ve tanısal bir işlemdir. Kalp krizi sebebiyle ya da göğüs ağrısı şikayetiyle gelen hastalara yapılan, Efor testi bozuk olan, ekokardiyografisinde sorun çıkan, göğüs ağrısı yaşayan hastalara uygulanmaktadır. Daha önceleri kasık bölgesindeki femoral arterden yapılan bu işlemi son üç yıldır bilek bölgesinden yapmaktayız. Bilek bölgesinin lokal olarak uyuşturulmasının ardından radial arter dediğimiz bilek damarından girerek kalp damarlarına ulaşmaktayız. Verdiğimiz opak sıvı maddesi sayesinde kalp damarlarını görüntülemekte, gerekli durumlarda da stent ve balonlar kullanarak kapalı olan damarları açmaktayız. Kasık bölgesi yerine bilek bölgesini tercih etmemizin avantajlarına değinecek olursam, uzun süre yatamayacak hastalarımızı yaklaşık iki saat gibi bir sürede taburcu etmekteyiz, ayrıca kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalarımızın kanamasının durması riskli olduğu için bilekten yapılan anjiyoda daha az acı ve risk ile uygulama yapmaktayız” dedi.


Gerçekleştirilen operasyonun ardından sağlığına kavuşan Hamza Erdil, aynı gün içinde günlük hayatına dönmüş, hastane ekibine teşekkürlerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!