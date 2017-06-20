Kolundan uygulanan anjiyo ile sağlığına kavuştu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan evli, 2 çocuk ve 7 torun sahibi olan Hamza Erdil, el bileği damarından 2 saatte kendisine yapılan anjiyo işlemi ile sağlığına kavuştu. Erdil, kendisini bir sene önce geçirdiği kalp krizinde sağlığına kavuşturan Kardiyoloji hekimi Op.Dr.Erhan Karahasanoğlu’na muayene olmak için ikinci kez Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne başvurdu. 2016 yılında ciddi bir kalp krizi geçiren ve bir devlet hastanesinden yönlendirilerek Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne getirilen Hamza Erdil, acil müdahale altına alındı ve kasıktan girilerek yapılan anjiyo işleminin ardından sağlığına kavuştu.

İkinci kez anjiyoya alınan Erdil’e bilekten anjiyo yöntemi uygulandı. Operasyonun ardından konuşan Kardiyoloji hekimi Karahasanoğlu, “Koroner anjiyografi kalp damarlarını görüntülemek için kullanılan girişimsel ve tanısal bir işlemdir. Kalp krizi sebebiyle ya da göğüs ağrısı şikayetiyle gelen hastalara yapılan, Efor testi bozuk olan, ekokardiyografisinde sorun çıkan, göğüs ağrısı yaşayan hastalara uygulanmaktadır. Daha önceleri kasık bölgesindeki femoral arterden yapılan bu işlemi son üç yıldır bilek bölgesinden yapmaktayız. Bilek bölgesinin lokal olarak uyuşturulmasının ardından radial arter dediğimiz bilek damarından girerek kalp damarlarına ulaşmaktayız. Verdiğimiz opak sıvı maddesi sayesinde kalp damarlarını görüntülemekte, gerekli durumlarda da stent ve balonlar kullanarak kapalı olan damarları açmaktayız. Kasık bölgesi yerine bilek bölgesini tercih etmemizin avantajlarına değinecek olursam, uzun süre yatamayacak hastalarımızı yaklaşık iki saat gibi bir sürede taburcu etmekteyiz, ayrıca kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalarımızın kanamasının durması riskli olduğu için bilekten yapılan anjiyoda daha az acı ve risk ile uygulama yapmaktayız” dedi.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından sağlığına kavuşan Hamza Erdil, aynı gün içinde günlük hayatına dönmüş, hastane ekibine teşekkürlerini iletti.