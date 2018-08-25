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25 Ağustos 2018 12:34

Kontrolden çıkan araç mezarlık girişine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkan otomobil mezarlık girişine çarptı.

Kontrolden çıkan araç mezarlık girişine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

25 Ağustos 2018 12:34

Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Denizli istikametine giden Mehmet Karaefe idaresindeki 43 LG 848 plakalı otomobil, Bozkurt ilçe girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç yoldan çıkarak yol kenarındaki mezarlık girişine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 5 kişi sıkıştı. Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaparken durum sağlık ve itfaiye ekiplerini bildirildi.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan sürücü Mehmet Karaefe, eşi Sevgi Arıdemir Karaefe, anneleri Emine Karaefe, yeğeni Havva Çetin’i yaralı olarak çıkardı. Sıkıştığı araçtan çıkarılan ve kazada ağır yaralanan Gülbade Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.


Kazada hayatını kaybeden Gülbade Çetin’in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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