Kontrolden çıkan cip, park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli’nin Buldan ilçesi Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bozkurt yönetimindeki 34 LU 0581 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak petrol ofisi önünde park halinde olan 31 KOS 64 plakalı tıra arkadan çarptı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, cip sürücüsü Mehmet Bozkurt (63) olay yerinden hayatını kaybederken, yolcu koltuğunda bulunan eşi Cemile Bozkurt (58) ağır yaralandı.

Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan Şubesi Ekibi, sıkışan Cemile Bozkurt’u çıkardı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Mehmet Bozkurt’un cesedi otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.