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04 Mayıs 2018 12:00

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1’i ağır 5 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1’i ağır 5 yaralı

04 Mayıs 2018 12:00


Kaza, Pamukkale ilçesinde Üçgen Köprülü Kavşak’ta gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kara, yönetimindeki 09 EY 361 plakalı otomobille Deliktaş Mahallesi’nden Üçgen kavşağı istikametine doğru giderken, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi arayıp, olay yerine ambulans istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar, Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve polis gönderildi. İtfaiye ekipleri tarafından ters dönen otomobilden yaralılar Songül Kurt, Erkan Elçin, Melek Çavuşlu ve Galip Kara çıkarılırken, sıkışan sürücü Hüseyin Kara da 20 dakika süren çalışma sonucu kurtarıldı. Biri ağır olan 5 yaralı Denizli Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.




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