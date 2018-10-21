Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki çukura devrildi: 1 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarında açılan çukura yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan-Güney karayolu Hamamlar mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Dinç'in kullandığı 03 FD 134 plakalı otomobil, sürücünün dönüş yaptığı esnada kontrolden çıkarak yol kenarında açılan çukura yuvarlandı. Çukura düşerek yan yatan araç içerisinde sıkışan Dinç, çıkamayınca 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Dinç'i araçtan çıkararak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün kaburgalarının kırıldığı öğrenildi.