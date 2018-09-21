Kontrolden çıkan süt tankerinin kaza anı güvenlik kamerasında

Denizli'de tekeri patladıktan sonra kontrolden çıkıp refüje giren aydınlatma direğini yıkarak duran süt tankerinin kazası anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Güney ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'den ilçeye süt toplamaya gittiği belirtilen ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 09 CBD 91 plakalı süt tankerinin sol ön tekerleği seyir halindeyken büyük bir gürültüyle patladı. Ardından sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tanker, kontrolden çıkarak refüje girip aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk yerinden sökülerek devrildi. Kaza sırasında tankerin önünde aracın olmaması ve karşı şeride değil de refüje girmesi olası bir faciaya önledi. Görenleri dehşete düşüren kaza anbean bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza sonrası tankerde ciddi miktarda maddi zarar meydana gelirken ayrıca önceden toplanan sütlerde yere döküldü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.