Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kaza, saat 11.00 sıralarında Denizli’nin Çal ilçesi Yukarıseyit ile Değirmendere yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yılmaz (79), 20 EP 265 plakalı traktörüyle tarladan evine doğru gittiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yolun aşağısına doğru şarampole yuvarlandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Yılmaz’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.