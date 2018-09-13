Kontrolü kaybolan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Olay, Denizli-Antalya karayolu Şahin Tepesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. yönetimindeki 35 AE 6105 plakalı otomobil, Şahin Tepesi mevkinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Mustafa Ç. ile yanında bulunan ve otomobilin arka camından yola savrulan Safiye Şahan (22) ağır yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 acil servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavi etmek üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine götürdü. Yaralılardan Safiye Şahan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahan'ın cenazesinin memleketi olan Sarayköy ilçesinde defnedildiği öğrenildi.

Öte yandan Şahan'ın, PAÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisinin olduğu ve 15 gün sonra da doğum gününün kutlanacağı öğrenildi.