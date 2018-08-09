Korucuk ve Aktepeli çocuklar şenlikte bir araya gelecek

Pamukkale Belediyesi tarafından ilçe halkının sosyal yaşantısına alternatif seçenekler sunmak amacıyla başlattığı Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var etkinliği aralıksız sürüyor. Geçen hafta Cumartesi akşamı Aktepe Mahallesi’nde düzenlenmesi planlanan çocuk şenliği, tüm ülkeyi olduğu gibi Denizli ve Pamukkale’yi derin üzüntüye boğan şehit haberi sonrası ertelenmişti. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Geçen hafta Hakkari’de nöbet tuttuğu esnada yüksekten düşerek şehit düşen Denizlili özel harekat polisi Mehmet Ali Doğan’ın acı haberi sonrasında Aktepe Mahallesindeki ki şenliği ertelediklerini ifade etti. Başkan Gürlesin şenliğin bu hafta 10 Ağustos 2018 Cuma günü Korucuk Mahallesi Tevfik Fikret Kaya İlkokulu bahçesi, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü ise Aktepe Mahallesi Pakize ve Suzan Özkardeş İlkokulu bahçesinde düzenleneceğini kaydetti.

Şenlikte çocuklar için özel hazırlanan çocuk oyun gruplarının yanı sıra, Osmanlı macunu, limonata, pamuk şeker, dondurma, balonun hediye edildiği, yüz boyama, halat çekme yarışı, çuval yarışı gibi oyunların düzenleniyor. Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var etkinliği, vatandaşlardan geçen yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi görürken, her hafta sonu iki gün 2 farklı mahallede kurulan stantlarda çocuklar doyasıya eğleniyor.