Kreş ve anaokulu eğitimi alan çocuklar, okulda daha uyumlu

Merve Aktaş Terzioğlu, kreş ve anaokulu eğitimi alan çocuklar için okula uyumun çok daha kolay olduğunu fakat ilkokul döneminin çocuğun hayatın gerçek beklenti ve kuralları ile karşılaştığı dönem olduğu için zorlanıldığını söyledi.

Merve Aktaş Terzioğlu, eğitim - öğretim yılının başlamasıyla özellikle ilkokula başlayan çocuklarda sık görülen okul korkusunu yenme ve çocuğa evde ders çalıştırma, ödev yaptırma da yaşanan gerginlikler ile ilgili ailelere uyarı ve önerilerde bulundu. Terzioğlu: “İlkokul, kuralların olduğu, sessiz durulması gereken, anlatılanların öğrenilmesi ve evde ödev yapılması gereken bir yerdir. Bu aşamaya gelen çocuğun bunların tümünü yapacak yetenekleri gelişmiş olmalıdır. Okul öncesi eğitim almayan çocuklarda bu adım daha zor olabilmektedir. Okullar açıldığında bazı çocuklar okula gitmek istemeyecek bazı çocuklar anneleri de onlarla kalsın isteyecek, ağlayacaklardır. Okul korkusu ya da ayrılma kaygısı olarak tanımladığımız bu durum ders başarısını etkileyen bir sorundur. Özellikle de çocuğun tüm gereksinimlerini karşılayan aşırı kaygılı, bağımsızlığını desteklemeyen ebeveyn tutumlarında, okula gitme gibi bir ayrılık hem ebeveynde hem de çocukta bir kaygı doğurmaktadır. Çocukların %5’inde bu durum uzman desteği gerektirecek yoğunlukta olmaktadır. Okula gitmek istememe ve okuldan kaçma, okul korkusu dışında psikoz, depresyon, davranış bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu olan çocuklarda da görülebilmektedir bu nedenle ayırıcı tanı önemlidir. Özellikle ilkokula yeni başlayan çocukların bir kısmında yerinde, sırasında oturmakta zorluk, sürekli hareket etme isteği gözükebilir. Bu çocuklar öğretmenin komutlarına ve kurallarına uymakta da zorlanmaktadırlar. Diğer öğrencilerin dikkatini dağıtarak dersin verimini düşürebilirler. Çocukların bir kısmında birkaç hafta içinde okula uyum sağlanır ve bu sorun devam etmez ancak bazı çocuklarda hareketlilik, dürtüsellik ve dikkat sorunları gözlenmeye devam edebilir” diye konuştu.