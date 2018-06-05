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05 Haziran 2018 15:41

Kuafördeki 5 TL kavgası kanlı bitti

Denizli’de daha önce iş istediği kuaföre müşteri gibi giden genç kız, yaptırdığı işlemlerin ardından ödeme yapmak istemeyince tartışma çıktı.

Kuafördeki 5 TL kavgası kanlı bitti

05 Haziran 2018 15:41

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 5 TL yüzünden iş yeri sahibini bıçaklayan genç kız kayıplara karıştı.


Olay geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Safiye B. isimli genç kız ilçede kuaförlük yapan Mine Cankal’a iş başvurusunda bulundu. Ancak ikili maaş konusunda anlaşamadı. Sonraki gün ise Mine B. müşteri olarak iş başvurusu yaptığı Cankal’ın iş yerine giderek, çeşitli işlemler yaptırdı. Sonrasında ise Mine B.’nin 5 TL tutan ücreti vermek istememesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Mine B. iş yeri dışında iddialara göre, Cankal’a bıçakla saldırarak göğsünden ve bacağından yaralayarak kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. 2 gün yoğun bakımda kalan Cankal’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


5 TL için bıçakla Cankal’ı ağır yaraladığı öne sürülen Mine B.’nin ise arandığı bildirildi.


Öte yandan, bıçaklanarak ağır yaralanan Cankal’ın geçtiğimiz 18 Nisan tarihinde sosyal medya hesabında iş yerine kalfa aradığına dair ilanda vermesi dikkatlerden kaçmadı.




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