Kullandığı otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin alında kalan sürücü hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan iki kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Çelen idaresindeki 20 AV 595 plakalı otomobil, Küçükdere Kavşağında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil metrelerce sürüklendikten sonra bankete çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobilin altında kalan sürücü Çelen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil altında kalan sürücüyü ve isimleri henüz tespit edilemeyen 2 yaralıyı çıkaran Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra tedavi etmek üzere hastaneye götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.