Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 21:01

Kullanılmayan sağlık ocağı harabeye döndü

Denizli’nin Çivril ilçesi İğdir Mahallesi’nde bir süredir kullanılmayan sağlık ocağı harabeye döndü.

Kullanılmayan sağlık ocağı harabeye döndü

04 Temmuz 2018 21:01


İğdir mahallesi köy tüzel kişiliğindeyken sağlık evi ve lojman olarak kullanılan binanın, Büyükşehir Yasası ile İğdir’in mahalleye dönüşmesi sonucu Çivril Belediyesine devredildiğini belirten mahalle sakinleri, kapı ve pencereleri sökülen, duvarları yıkılmaya başlayan sağlık ocağına sahip çıkılmasını istedi.


Binanın Çivril Belediyesine ait olduğunu ifade eden vatandaşlar “Bina köy muhtarlığından Çivril Belediyesine devredildi. Görevli ebede başka bir yere tayin edildi. Bina yaklaşık bir yıldır bakımsızlıktan viraneye döndü. Mahallemize haftada bir gün aile hekimi geliyor. Ama bina Belediyeye ait olduğu için burayı kullanmıyor. Bu bina sağlık ocağı olarak kullanılmayacaksa bile bir şekilde değerlendirilmeli ve sahip çıkılmalı. Yıkılan harabeye dönen devletin binası. Köy olarak bina bizim olmadığı için bir şey yapamıyoruz gözümüzün önünde bina yıkılıp gidecek” dedi.


Geceleri binanın alkolik kişiler tarafından kullanıldığını söyleyen bazı köylüler, “Bina bir yıldan biraz fazladır boş duruyor. Bakımsızlıktan yıkılmaya başladı. Yol kenarında bulunduğu için özellikle geceleri giren çıkan belli değil. Yetkililerin buraya sahip çıkmasını istiyoruz.” çağrısında bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç