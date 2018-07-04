Kullanılmayan sağlık ocağı harabeye döndü

İğdir mahallesi köy tüzel kişiliğindeyken sağlık evi ve lojman olarak kullanılan binanın, Büyükşehir Yasası ile İğdir’in mahalleye dönüşmesi sonucu Çivril Belediyesine devredildiğini belirten mahalle sakinleri, kapı ve pencereleri sökülen, duvarları yıkılmaya başlayan sağlık ocağına sahip çıkılmasını istedi.

Binanın Çivril Belediyesine ait olduğunu ifade eden vatandaşlar “Bina köy muhtarlığından Çivril Belediyesine devredildi. Görevli ebede başka bir yere tayin edildi. Bina yaklaşık bir yıldır bakımsızlıktan viraneye döndü. Mahallemize haftada bir gün aile hekimi geliyor. Ama bina Belediyeye ait olduğu için burayı kullanmıyor. Bu bina sağlık ocağı olarak kullanılmayacaksa bile bir şekilde değerlendirilmeli ve sahip çıkılmalı. Yıkılan harabeye dönen devletin binası. Köy olarak bina bizim olmadığı için bir şey yapamıyoruz gözümüzün önünde bina yıkılıp gidecek” dedi.

Geceleri binanın alkolik kişiler tarafından kullanıldığını söyleyen bazı köylüler, “Bina bir yıldan biraz fazladır boş duruyor. Bakımsızlıktan yıkılmaya başladı. Yol kenarında bulunduğu için özellikle geceleri giren çıkan belli değil. Yetkililerin buraya sahip çıkmasını istiyoruz.” çağrısında bulundu.