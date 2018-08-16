Kümesten tavuk hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kümese giren hırsız, içerideki 1’i horoz 6 tavuktan 5’ni çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki 3. Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sitede esnaflık yapan Hasan Hüseyin Hakan isimli esnafın kümesinde yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan hırsızlık olayının şu şekilde gerçekleştiği görülüyor:

Gece geç saatlerde iş yerinin bahçesine giren hırsızlık şüphelisi şahıs tavuk kümesini gördükten sonra harekete geçiyor. Kümesin kilitli olduğu gören şahıs kilidi kıramayacağını anlayınca, yanında bulunan araç gereçle kümesin tel örgülerini keserek kümese giriyor. Yaklaşık 2 dakika kümesin içerisinde duran şahıs daha sonra yanındaki çuvala koyduğu 5 tavuk ile kümesten çıkıyor. Şahsın kümesten çıktıktan sonra sürekli çevresini kolaçan ederek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Öte yandan, hobi amaçlı tavuk besleyen Hakan’ın olayla ilgili şikayetçi olmadığı da öğrenildi.