Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 20:31

Kümesten tavuk hırsızlığı güvenlik kamerasında

Denizli’de bir kümeste yaşanan tavuk hırsızlığı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kümesten tavuk hırsızlığı güvenlik kamerasında

16 Ağustos 2018 20:31

Kümese giren hırsız, içerideki 1’i horoz 6 tavuktan 5’ni çalarak kayıplara karıştı.


Edinilen bilgilere göre olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki 3. Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sitede esnaflık yapan Hasan Hüseyin Hakan isimli esnafın kümesinde yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan hırsızlık olayının şu şekilde gerçekleştiği görülüyor:


Gece geç saatlerde iş yerinin bahçesine giren hırsızlık şüphelisi şahıs tavuk kümesini gördükten sonra harekete geçiyor. Kümesin kilitli olduğu gören şahıs kilidi kıramayacağını anlayınca, yanında bulunan araç gereçle kümesin tel örgülerini keserek kümese giriyor. Yaklaşık 2 dakika kümesin içerisinde duran şahıs daha sonra yanındaki çuvala koyduğu 5 tavuk ile kümesten çıkıyor. Şahsın kümesten çıktıktan sonra sürekli çevresini kolaçan ederek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.


Öte yandan, hobi amaçlı tavuk besleyen Hakan’ın olayla ilgili şikayetçi olmadığı da öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç