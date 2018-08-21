Kurbanlık almak için bayram günün beklediler

İşi ve kurbanlığına bakacak yeri olmayan vatandaşlar, bayram günü fiyatların düşmesini de fırsat bilerek hayvan pazarının yolunu tuttu. Pazarda hayvan fiyatları yarı yarıya düştü.

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Canlı Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı’nın birinci günüde hayvan satışları devam etti. Özellikle sabah saatlerinde pazarda hareketlilik yaşandı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden kente kurbanlık satmaya gelen satıcılar, ellerinde kalan son kurbanlıkları satmak için bayram günü henüz kurbanlık almayan alıcıları bekledi. Pazarda hayvan fiyatlarında neredeyse yarı yarıya bir düşüş gözlendi. Satıcılar kurbanlıkları satmak için fiyatları bin 800 liradan bin liraya kadar düşürdü. Bazı satıcılar hayvanlarını satamamaktan şikâyet ederken, bazıları ise elindeki kurbanlıkların yüzde doksanını sattığını belirtti. Pazarda küçükbaş hayvanlar için ayrılan ölümün büyük çoğunluğunun boşaldığı görülürken, büyükbaş olmaması dikkatlerden kaçmadı. Bayram gününü bekleyen alıcıların, düşen fiyatlar karşısında oldukça memnun oldukları görüldü. Alıcılar, bunun bir fırsatçılık olmadığı, işleri ve bakacak yerleri olmadıkları için kurbanlık hayvan alma işini bugüne bıraktıklarını belirtti.

İşlerinin yoğunluğundan bayram gününe kaldığını ifade eden Muhittin Güler, “Bugün yetiştiremeseydim yarın alacaktım. Yani fiyatla hiçbir alakası yok. Fiyatlar çok ucuz” dedi.

155 hayvanla pazara geldiğini aktaran Şakir Pehlivan da, 6 hayvanı kaldığını, kalanların da çok önemli olmadığını söyledi. Pazara gelen bir vatandaşın bin lira vermesi durumunda çok güzel bir kurbanlık alabileceğini belirten Pehlivan, bu fiyatın da gayet uygun olduğunu vurguladı.

Arife günü bin 800 lira olan bir hayvanın bayram günü bin liraya kadar düştüğünü ifade eden Mustafa Kelleci, “Satışlarımız bitti. Bitti derken, yani ölü. Kar etmedik zarar ettik. Dün bin 800 lira olan bir kuzu bugün bin lira, yarı yarıya. Yarı yarıya zararımız var” dedi.

İşlerinden dolayı kurbanlık almak için bugünü bilerek beklediğini söyleyen Nevzat Ortaca ise, fiyatların gayet iyi olduğunu belirterek, “Fiyatlar beklediğimden biraz daha iyi. Hayvanımı bin 100 liraya aldım” diye konuştu.

Kurbanlığını bugün alan Faruk Bilgin de, “Bugün denk geldi, bugün işimiz yoktu. Kesinlikle hesapla alakası yok. Bakımı da zor oluyor, niye önceden götüreyim ki? Alıp götürüp kesiyorum Allah’a şükür. Allah kabul etsin” dedi.