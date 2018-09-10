Kuru üzümde verim düşük olsa da fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürüyor

Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarının belirlenmesinin ardından Denizlili üzüm üreticileri tarlalarında kuruttuğu çekirdeksiz kuru üzümlerini satmak için TARİŞ'in yolunu tuttu. Kentte bu yıl rekolte düşüklüğü yaşanırken, üreticilerin ise fiyattan memnun olduğu görüldü.

Tarim Satis Kooperatifleri Birlikleri (TARİŞ) tarafından çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarının açıklanmasının ardından Denizli'nin Buldan ilçesindeki üzüm üreticileri, bağlardan toplayıp sonrasında tarlalarına sererek kuruttuğu üzümlerini TARİŞ'e teslim etmeye başladı. Bölgenin en önemli üzüm üretim merkezlerinden olan kentte, verimlerin bu sene yağışlara bağlı olarak düşüş olduğu belirtilirken, üreticilerin ise fiyatlardan memnun olduğu görüldü. Üreticiler bin bir emekle bağlardan topladığı, kuruttuğu üzümleri çuvallara doldurarak TARİŞ Buldan Şubesi'ne getiriyor. Burada görevli olan eksperler çuvalların her birinden numune alarak üzümlerin kalite numarasını sonrasında ise fiyatını belirliyor. Çuval içerisindeki kuru üzümler traktör römorklarında kantara çıkarılarak fiyatı belirlenen üzümün kilosu da tartılarak üreticiye verilecek son fiyat hesaplanıyor. Yaklaşık 35 bin dekar üzüm bağının bulunduğu kentte üzümlerin yüzde 80'i kuru üzüm olarak satılıyor. TARİŞ'in bu sene bin 400 ton civarında kuru üzüm alınacağı, fiyatlarının ise,5 numara kuru üzüm 7,5 TL, 8 numara 8 TL, 8,5 numara 8,5 TL, 9 numara 9TL, 10 numara 10 TL, 10,5 numara 10,5 TL, bandırmasız kuru üzüm 10,5 TL'den olarak belirlendiği bildirildi.

“Buldan'da bu yıl rekolte düşük”

Buldan'da bu yıl rekoltenin düşük olduğunu aktaran TARİŞ Üz Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Salih Ener, toplam kuru üzüm 2 bin civarında olan toplam kuru üzüm üretiminin bin ton kadarını TARİŞ olarak alacaklarını belirterek, “Bu yılki bütün çalışmalarımız üreticilerimizi memnun etmek üzerine yapıldı. Fiyatlarımızı belirledik TARİŞ Üzüm Birliği olarak, ortaklarımıza ödemelerimize de başladık. Tepkiler çok olumlu, ortaklarımız da bizden gayet memnunlar şuanda. Buldan'daki bu yılki rekoltenin genel anlamda düşüşünden kaynaklanan biraz noksanlık olacak ama bizim beklediğimiz 2 bin, 2 bin 300 ton civarında beklediğimiz kuru üzüm toplam üretiminin içinden bin ton civarında bir üzüm alacağız” dedi.

“Üzüm verimi düşük olduğu için fiyatlar kısmen iyi oldu”

Buldan TARİŞ Kooperatifleri Müdürü Halil Güvendiren de, kentte kurutulan üzümlerin yarısını teslim aldıklarını ifade ederek, “Buldan'da yaklaşık 35 bin dekar bağ alanı var, bu alandan 70 bin ton yaş üzüm çıkmakta. Bunun yüzde 80'i sofralık olarak tüketilmekte, geriye kalan 14 bin ton üzüm sergilerde kurutulup kuru üzüm olarak teslim alınmakta, bu da 2 bin 300 ton civarında yapıyor. Kurutulan üzümün yarısını, yaklaşık bin 300-bin 400 tonunu TARİŞ olarak teslim almaktayız. Sofralık üzümler bin 500 ile 2 bin lira arasında bu sene değerlendi. Bu sene üzüm verimi düşük olduğu için fiyatlar kısmen iyi oldu. Kuru üzümlere de TARİŞ olarak 9 numara üzümlere 9 lira fiyattan üreticimizden alıyoruz. BU sene fiyatlardan dolayı üretici memnun yalnız verim düşük olduğu için toplam hasılatları çok yükselmedi” diye konuştu.

Üzüm üreticisi Cumhur Mustak ise, belirlenen fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, “Önceleri hobi olarak üzüm bağı ile uğraşıyordum, son zaman yüksek sisteme çevirerek normal bir bağ üreticisi olarak üzüm üretmekteyim. Bu yılki TARİŞ'in belirlediği üzüm fiyatları üreticinin kafasında belki beklediği fiyatın üzerinde ödeme yapılarak bir nebze de üreticiyi sevmiştir” dedi.