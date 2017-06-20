Kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye yetişti

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir sokak kedisi, karayolunun yanında bulunan su kanalının bağlandığı kuyuya düştü. İçinde suyun olmadığı kuyudan çıkmakta başaramayan kedi ses çıkarmaya başladı. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar, kediyi çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sarayköy amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuya merdivenin yardımıyla indi. Kuyudan kediyi alan ekipler, onu dışarıya çıkarak, tekrar sokağa saldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, duyarlı davrandıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.