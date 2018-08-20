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20 Ağustos 2018 09:57

Kuyuya düşen kurbanlık koyunu itfaiye kurtardı

Denizli’nin Çivril ilçesinde sahibinin elinden kaçarak yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kurbanlık koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen kurbanlık koyunu itfaiye kurtardı

20 Ağustos 2018 09:57


Olay, dün gece Çivril’in Gürpınar Mahallesi’nden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram için kurbanlık koyun alan Şahin Erdoğan’ın hayvanı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı elinden kaçtı. Ardından kaçan koyun mahallede bulunan ve kullanılmayan yaklaşık 15 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü. Bunun üzerine çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler koyunu kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya indirilen merdivenle itfaiye erlerinden biri aşağıya indi. Daha sonra kuyuya güvenlik kemeri bağlandıktan sonra makara sistemi vasıtasıyla koyun kuyudan çıkarıldı. Kurtarılan koyun sonrasında sahibi Erdoğan’a teslim edildi. Koyunu kurtarılan Erdoğan ise itfaiye personeline teşekkür etti.




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