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04 Temmuz 2017 12:46

LPG yüklü tankerin patlama anını görgü tanığı anlattı

Denizli’nin Sarayköy ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan tırla yakıt tankerinin çarpışmasının ardından meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 5 işi yaralandı.

LPG yüklü tankerin patlama anını görgü tanığı anlattı

04 Temmuz 2017 12:46

Olayı anlatan görgü tanığı, "Gözümüzün önünde oldu, büyük alevler vardı. İnsanlar kaçmaya başladı" dedi.


Sarayköy ilçesi İzmir karayolu, Pamukkale Üniversitesi Sarayköy Meslek Yüksekokulu Kampüsü önünde Sarayköy ilçesindeki yangına müdahale için giden Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’ye ait Hüseyin Avcı yönetimindeki iş makinesi yüklü tır ile LPG tankeri çarpıştı. LPG tankeri büyük bir gürültü ile patlarken, olayda Avcı ve isimleri belirlenemeyen tanker şoförü ile tırda bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kimliği henüz belli olmayan 5 kişi de yaralandı. Gündüz saatlerinde ise korkunç patlamanın detaylar ortaya çıktı.


Çarpışmanın etkisiyle patlayan ve bölgede alev topuna dönen yakıt tankerinin bir kısmı önce yakınındaki hayvan ağılına düştükten sonra yaklaşık 600 metre uzaklıktaki tarlaya uçtu. Patlamanın etkisiyle çevredeki elektrik telleri koparken, elektrik direkleri ise büyük zarar gördü. Elektrik şirketi onarma çalışmalarını yaparken, polis tedbir amaçlı bölgede güvenlik önlemi aldı. AFAD ve AKUT ekipleri inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ise kontrollü bir şekilde sağlanıyor.


Olayı anlatan görgü tanığı İbrahim Bozkurt, "Bize yangın var dediler hemen geldik. Orman yangınlarından dolayı nerede ne olduğunu bilmiyoruz. Geldiğimizde vatandaşlar, itfaiye ve polis ekipleri vardı. Sonra insanlar gelmeye başladı ve arkadaşım Murat, gaz sıkışması olduğunu söyledi. Patlayacak, alev yükseldi, geri çekilin dedi. Tır tüm parça şeklinde yanıyordu. Gözümüzün önünde oldu, büyük dev alevler vardı. Bir anlık patlama. İnsanlar kaçmaya başladı. Bir tane araç komple yandı. Yaklaşık 300 vatandaş vardı ama ölü yaklaşık 5-6 kişi var dediler. Görmek istediğimiz bir şey değildi. Çok kötüydü. Ben de arkadaşımla birlikte olay yerine insanları uzaklaştırırken yaralandım" dedi.




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