Maçta hayatını kaybeden Nijeryalı oyuncunun son anları ortaya çıktı

Denizli'de amatör lig maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun son anlarının kaydedildiği görüntü ortaya çıktı. Görüntüde oyuncunun hayattaki son golünü attığı, dakikalar sonra da kalp krizi geçirerek yere yığıldı anlar yer aldı.

Geçtiğimiz gün, Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele eden Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan müsabakanın 35. dakikasında Sarayköyspor'un Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yaşananların ardından 23 yaşındaki genç oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Teknik heyetteki bir görevli, yaşananları saniye saniye kaydetti.

Golünü atıp tribüne koşmuştu

Görüntülerde Mawoyeka'nın maçın 15. dakikasında takımını öne geçiren golü attığı ve ardından tribünlere koşarak gol sevinci yaşadığı, maçın 35. dakikasında da takımının geliştirdiği bir atakta kalp krizi geçirerek kendisini bir anda yere atması ardında da diğer oyuncuların Mawoyeka'nın yanına koşması yer aldı. Görüntülerde ayrıca, Mawoyeka'ya sağlık ekiplerinin müdahalesi, sonrasında da ambulansın gelip sahada müdahalede bulunmasının ardından götürmesi görüldü. Genç futbolcu, ambulansla götürüldüğü Servergazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesi cenazesini Nijerya'ya götürecek

Yaşanan olay sonrasında savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, genç futbolcunun Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi morguna kaldırılan cesedinde yapılan incelemede, oyuncunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Mawoyeka'nın ailesinin salı günü Denizli'ye gelerek oğullarının cenazesini alarak Nijerya'ya götüreceği öğrenildi.

Öte yandan müsabaka sırasında sahada ambulansın bulunmaması tepkilere neden oldu.