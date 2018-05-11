Madde bağımlısının köpeğe tecavüz ettiği iddiası

Olayın şüphelisinin, bölge sakinlerince tanınan ve madde bağımlısı olduğu bilinen 20’li yaşlardaki bir kişi olduğu öğrenildi.

Pamukkale ilçesi Kaleiçi pazar yerinde esnaflar tarafından sokak merdivenleri altında ayakları ve kuyruğu iple bağlı, telef olmuş sokak köpeği bulundu. Polise durumun ihbar edilmesi ile birlikte yapılan incelemede, köpeğin ayakları bağlandıktan sonra boğularak öldürüldüğü ve tecavüz edildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Olayın şüphelisinin, bölge sakinlerince tanınan ve madde bağımlısı olduğu bilinen 20’li yaşlardaki bir kişi olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.