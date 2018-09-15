Mağaralardan binalara uzanan yerleşim yeri: Tabae

Denizli'nin Kale ilçesinde bulunan Tabae Antik Kenti, yan tarafındaki yerleşim yeriyle geçmişi ve bugünü birleştiriyor. Anadolu'da kurulan ilk şehir devletlerinden biri olan ve içerisinde mağaralar bulunan doğal bir kale görünümündeki antik kent ziyaretçilerini bekliyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıktaki Tabae Antik Kenti, diğer adıyla Eski Kale, ziyaretçilerini bekliyor. Kentin Büyük İskender'in seferleri ile dünya sınırlarını değiştirmesi sonucu Anadolu'da kurulan ilk şehir devletlerinden biri olduğu ve döneminde içerisinde bir kale bulunan yerleşim yeri olduğu tahmin ediliyor. Yapılan kazı çalışmalarıyla büyük bir kısmı ortaya çıkarılan kentin yerleşim yeri olarak kullanıldığı dönemde insanların kalenin bilindiği tepedeki taşları oyarak mağaralar açıp günlük hayatta kullandığı, bulunduğu tepenin coğrafi konumunun savunmaya elverişli olması nedeniyle tercih edildiği tahmin ediliyor. Bölgede yapılan kazı çalışmaları yaz mevsimlerinde devam ederken, kentteki mağaraların ve soğuk doğal suların aktığı su kanallarının turizme açılması adına yapılan çalışmaların yeterli olmadığı görülüyor.

30 yıl öncesine kadar yerleşimin sürdüğü Tabae Antik Kenti'nin Hellenistik Dönem, yani şehir devletlerinin kurulmaya başlandığı ilk dönemlerden günümüze kadar kesintisiz bir yerleşime sahne olduğu görülüyor. Yapılan kazı çalışmalarında bulunan gümüş ve bronz sikkeler, antik dönemlerde yaşayanların kendi adına sikke bastırdıklarını gösteriyor. Kentte bulunan mağaralarda odaların bulunduğu fakat şuan bu mağaralara yaklaşmanın ya da içerisine girmenin pek mümkün olmadığı görülüyor. Kentte geçmişten bu güne devam eden yaşamda her döneme ait eserler bulunuyor. Öncesinde tek minaresi görünen ve yapılan kazı çalışmalarıyla bazı duvarları da gün yüzüne çıkan caminin hangi döneme ait olduğu bilinmezken, kentte bulunan Cevherpaşa Camii'nin ise Anadolu Selçuklu Devleti döneminden kalma olduğu biliniyor.

“Yerli ve yabancı turistleri her zaman Tabae Antik Kenti'ne bekliyoruz”

Bölge sakinleri, antik kentin yapılacak restorasyon çalışmalarıyla ülke turizmine önemli katkılar sağlayabileceğini ve gelecek turistlerle hem kentin tanınırlığının artacağını hem de bölge ekonomisine katkı sağlanacağını dile getiriyor. Tabae Antik Kenti hakkında bilgi veren Serkan Meçin, kentte mağara ve çeşitli güzel mekanların bulunduğunu söyledi. Şuan yerleşim yeri olan Kale ilçesi ve ilçenin adını aldığı Tabae, yani diğer adıyla Eski Kale'nin şuanda bakımsız olduğu için fazla turist çekmediğini ifade eden Meçin, yerli ve yabancı turistleri her zaman Tabae Antik Kenti'ne beklediklerini söyledi.