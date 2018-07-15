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15 Temmuz 2018 16:16

Mahallenin maskotu köpek için taziye köşesi yaptılar

Denizli’de yaşadığı sokağın maskotu olan köpek ölünce esnaf taziye köşesi yaptı.

Mahallenin maskotu köpek için taziye köşesi yaptılar

15 Temmuz 2018 16:16


Denizli’nin Çivril ilçesi eski Hal Sokağı’nda yaşayan ve esnafların baktığı sokak köpeği ölünce mahalle esnafı köpeğin devamlı uyuduğu dükkanın önünde taziye alanı oluşturdu. Alışveriş için sokağa gelen ve köpeği göremeyen vatandaşlar köpeğin önünde uyuduğu iş yerinin camına onun resimlerini asarken, hazırladıkları afişleri de cama yapıştırdı.


Küçüklüğünden itibaren sokak esnafının bakarak büyüttüğü köpeğin sabah saatlerinde öldüğünü gördüğünü belirten esnaf Alper Eren, "Köpeğimizi sabah sokakta göremeyince biraz araştırdık. Öldüğünü görünce belediyeye haber vererek kaldırttık” dedi.


Köpeğin mahalle esnafı ve sokağa gelen vatandaşlar tarafından çok sevildiğini ve sürekli beslendiğini anlatan Eren, “Rengi ve kilosuyla çok sevimli bir köpekti. Kendisini sevdirirdi. Alışverişe gelenler mutlaka severdi. Esnafta elleriyle beslerdi. Aşırı kiloluydu, hareket etmekte zorlanıyordu. Muhtemelen bundan dolayı öldü” diyerek üzüntüsünü ifade etti.




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