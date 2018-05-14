Mangalcıların ormanı yaktığı iddiası

Olay, Pamukkale ilçesi Akkonak Mahallesi’ndeki Devlet Su İşlerine ait baraj göleti yakınındaki bölgede meydana geldi. İddialara göre, sulama kanalı çevresinde mangal yapan şahısların neden olduğu yangın otların tutuşması ile başladı. Rüzgarın etkisi ile yaklaşık yarım hektarlık alana yayılan alevlere Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumanın olduğu yangında tutuşan otlardaki alevler ağaçlara da sirayet edince çok sayıda ağaç yangından zarar gördü. Yaklaşık 6 arazözün müdahale ettiği yangına çok sayıda itfaiye görevlisi yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınabildi.

Görgü tanıklarının iddialarına göre, yangına bölgede mangal yapan şahısların neden olduğu belirtilirken, yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak incelemenin ardından belli olacağı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.