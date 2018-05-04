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04 Mayıs 2018 14:47

Mayıs ayı buluşması gerçekleşti

Denizli’nin Merkezefendi İlçe Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ‘Sizi Dinliyoruz’ buluşmaları kapsamında Mayıs ayında da Merkezefendililerle bir araya geldi.

Mayıs ayı buluşması gerçekleşti

04 Mayıs 2018 14:47


Merkezefendi Belediyesi’nin geçen sene Mart ayından beri devam ettirdiği ‘Sizi Dinliyoruz’ buluşmaları Mayıs ayında da devam etti. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, vatandaşlarla belediye hizmet binasında bir araya geldi. ‘Sizi Dinliyoruz’ buluşmasında Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç, Yusuf Görgüç ve Ayhan Mazıoğlu ile birim müdürleri de hazır bulundu. Merkezefendili vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Subaşıoğlu, talep ve önerileri dinledi, notlar aldı.


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Her ay gerçekleştirdiğimiz ‘Sizi Dinliyoruz’ buluşmalarına bu ay da devam ediyoruz. Merkezefendili hemşerilerimizi belediye hizmet binamızda ağırladık. Vatandaşlarımızın isteklerini ve şikayetlerini dinledik, kendileriyle sohbet ettik. Merkezefendi Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullanarak, gerçekleştirilen ‘Sizi Dinliyoruz’ buluşmasını değerlendirdi.




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