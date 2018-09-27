MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Numanoğlu Denizli'de

Dr. Kemal Varın Numanoğlu, Türkiye'nin ayakları yere basan, bu topraklardan doğmuş, yerel ihtiyaçlarını içeren ama sistematik anlayışı benimseyen bir eğitim modeli gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen Numanoğlu, Merkezefendi ve Pamukkale ilçesinde görevli okul müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri ile görüştü. Çok sayıda bürokratın da katıldığı toplantıda konuşan Numanoğlu, 81 kenti ve okulları ziyaret ettiklerini anımsattı. Eğitim konusunda Denizli'nin bir kentten ileride olduğunu belirten Numanoğlu, ziyaretlerinin amacını ise eğitim sistemindeki sorunların tespiti, herkesin üzerinde mutabakatla anlaşabileceği ve herkesin kabul edeceği ortak bir politika eksenine getirmeye çalışmak olarak açıkladı. Numanoğlu, "Politika eksenini kabul ettikten sonra bu düzlemde Türk Milli Eğitim sistemini yapılandırmanın ilk adımlarından birisini atmış olacağız. Bu bağlamda 81 ile giderek tüm eğitim profesyoneli arkadaşlarımızın görüşünü alıyoruz ve raporlaştırıyoruz. Türkiye'nin ayakları yere basan bu topraklardan doğmuş, yerel ihtiyaçlarını içeren ama sistematik anlayışı benimseyen bir eğitim modeli gerçekleştirmeye çalıyoruz. Bugün sizlerden lokaldeki ve Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili görüşlerinizi alacağız. Yapacağımız raporlaştırmalar sonrasında bakanımızla değerlendirmeye alacağız" diye konuştu.