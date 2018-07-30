Mehmetçiklerin kınasını Başkan Subaşıoğlu yaktı

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu askerlerin kınasını yaktı, asker çantası hediye etti.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede askere gidecek gençler için düzenlenen ‘Vatan İçin Gidin Sağ Salim Dönün’ projesi kapsamında asker uğurlama töreninin ikincisi gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediyesi Kırçiçeği Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Salih Büyük, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, asker adayları ve aileleri katıldı.

“Hepiniz vatan için gidin sağ salim gelin”

Başkan Subaşıoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz aylarda birincisini düzenlediğimiz ve asker ailelerimizden çok büyük bir beğeni toplayan bu programımızın ikincisini düzenlemek üzere Kırçiçeği Sosyal Tesislerimizde sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çok değerli askerlerimiz, çok değerli gençlerimiz inşallah sizler dünyanın en çok kahraman üreten ve en çok zafere imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) birkaç gün içinde teslim olacaksınız. Bizleri onurlandırmaya, gururlandırmaya devam edeceksiniz. Sizler askerlik şubelerine teslim olurken lütfen anne ve babalarınızı merak etmeyin. Onlar en başta Garnizon Komutanlığımıza, Jandarma Komutanlığımıza, Merkezefendi Belediyemize, Denizli Valiliğimize ve devletimizin tüm kurumlarına emanet. Hepiniz vatan için gidin sağ salim gelin” dedi.

"Kınaları yakıldı"

Başkan Subaşıoğlu’nun konuşmasının ardından asker adayları teker teker sahneye davet edildi. Ay yıldızlı bayrağı öpen gençlerin kınalarını avuçlarına, Başkan Subaşıoğlu, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Salih Büyük, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz ve asker adaylarının anneleri yaktı. Daha sonrasında ise askere gidecek gençlere içerisinde 22 parçadan oluşan asker çantaları takdim edildi.

Merkezefendi Belediyesi Kırçiçeği Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen törenin son kısmında ise asker adayları için eğlence düzenlendi.