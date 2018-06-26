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26 Haziran 2018 16:55

Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi Kazım Tefçi oldu

Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi Eğitim Bir-Sen Denizli 1 numaralı Şube Başkanı Kazım Tefçi oldu.

Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi Kazım Tefçi oldu

26 Haziran 2018 16:55


Memur-Sen İl Temsilcisi Osman Tavşan’ın AK Parti Milletvekilliği aday adaylığını nedeniyle istifa etmesinden sonra, boşalan koltuğa Tefçi seçildi. Başkan Tefçi, yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada


birlik ve beraberlik içerisinde kararlı adımlarla güvenli yarınlara yürüyeceklerini kaydetti. Emek ve özgürlük mücadelesinin daha güçlü şekilde yürüyeceğini işaret eden Başkan Tefçi şunları söyledi:


“Memur-Sen bir sevda, hak ve özgürlük hareketidir. İlimizde 15 binin üzerinde ve Türkiye’de 1 milyon üye sayımızla erdemli ve soylu mücadelemizi kararlı adımlarla güvenli yarınlara taşıyacağız. Çünkü biz kamu görevleriyle aynı dili konuşuyoruz. Türkiye’yi kuşatan, milletle kucaklaşan erdemliler hareketi olarak, üyelerimize, milletimize, ülkemize, ümmetimize ve insanlığa karşı sorumluluklarımız var.


Memur-Sen olarak, dinine, rengine, ırkına bakmaksızın mazlumların, masumların, mağdurların yanında olmaya, zalimlerin karşında durmaya devam edeceğiz. Emek ve özgürlük mücadelemiz daha güçlü şekilde sürecek. Geçmişte Memur-Sen yönetiminde bulunan başkanlarımızın bıraktığı emaneti daha ileriye taşıyacağız. Bize bu görevi tevdi eden Memur-Sen İş kolları Başkanlarımıza ve Genel Merkezimize şükranlarımı sunuyorum.”




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