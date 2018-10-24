Mengüç, Pamukkaleli gençlerle buluştu

Pamukkale Belediyesi, ‘Kalbin temiz ise hikayen mutlu biter' diyerek sufi felsefesi ışığında gençlere hayata pozitif bakmayı öğütleyen Sufi Yazar Neyzen Hakan Mengüç'ü gençlerle buluşturdu.

Pamukkale Belediyesi'nin katkıları ile Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Pamukkale Gençlik Topluluğu'nun işbirliğinde gerçekleşen “Sufi Felsefesi ve Pozitif Düşünce” konulu söyleşi için Sufi Yazar Neyzen Hakan Mengüç, Denizli'de gençlerle buluştu. Konferans öncesi Mengüç ve ekibini makamında ağırlayan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kendilerini Pamukkale'de görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Gürlesin, Mengüç'e Pamukkale ilçesi hakkında bilgiler vererek, belediye olarak ilçeye kazandırdıkları projelerden bahsetti.

Ziyaretin ardından, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Mengüç, sufi felsefesi, pozitif düşünce, ney'in tasavvuf düşüncesindeki manası, hem bireysel hem de kadın-erkek ilişkilerinde hayata pozitif bakış açıları gibi birçok konulardan bahsetti. Söyleşisi arasında, izleyenlere sürpriz olarak da ney dinletisi sunarak, kendisine bir semazen eşlik etti. Başkan Gürlesin başta olmak üzere, belediye başkan yardımcıları, Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi, Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Kent Konseyi Engelli Meclisi, Pamukkale Gençlik Topluluğu üyeleri ve üniversiteli gençler ile çok sayıda Denizlili'nin izlediği söyleşi büyük beğeni topladı.

Başkan Gürlesin, gündüz yapılan bu etkinliğin devamının ilerleyen aylarda Pamukkale Belediyesi olarak yapımına devam ettikleri ve kısa sürede tamamlayacakları Aktepe Kültür Merkezi ile Pamukkale Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi'nde sürmesini temenni ettiklerini söyledi.