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02 Aralık 2017 13:28

Merdivenden düşerek ölen adamın organları umut olacak

Denizli’de merdivenden düşerek beyin kanaması geçiren ve 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 66 yaşındaki Mehmet Nuri Dereli’nin organları umut olacak.

Merdivenden düşerek ölen adamın organları umut olacak

02 Aralık 2017 13:28


25 Kasım’da merdivenden düşerek rahatsızlanan 66 yaşındaki Mehmet Nuri Dereli, Servergazi Devlet Hastanesi acil servise kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Dereli ameliyata alındı. Ameliyat sonrası Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan hasta 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yönetimi ile görüşen aile Dereli’nin organlarını bağışladı.


Servergazi Devlet Hastanesine İzmir’den gelen ekipler aynı anda karaciğer ve böbrekleri nakil için aldı. Alınan organlardan karaciğer İzmir Kent Hastanesine, böbrekler de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.


Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, organ bağışında bulunan Dereli ailesine baş sağlığı diledi ve organ bağışında bulundukları için teşekkür etti. Öztürk, "Ülkemizde binlerce hasta organ bağışı beklemektedir. Organ bağışı da bildiğiniz gibi beyin ölümü gerçekleşen kişilerden yapılabilmektedir. Dereli ailesi de bu noktada kendi üzüntülerini bir kenara bırakarak organ bağışında bulundular ve başka ailelere umut oldular. Duyarlılıklarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.




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