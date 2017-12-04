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04 Aralık 2017 15:57

Merkezefendi, 3 bin öğrenciye aylık 90’ar TL öğrenci yardımı yapacak

Merkezefendi Belediyesi’nin her yıl yaptığı öğrenim yardımının bu yılki sonuçları açıklandı.

Merkezefendi, 3 bin öğrenciye aylık 90’ar TL öğrenci yardımı yapacak

04 Aralık 2017 15:57

Merkezefendi’deki 3 bin öğrenciye aylık 90 TL öğrenim yardımı yapılacak.


Merkezefendi Belediyesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapacağı öğrenim yardım sonuçları açıklandı. Bu çerçevede ortaokullara ve liselere, öğrenim yardımı gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin eğitim ve öğretimine katkısını devam ettiriyor. Öğrenim yardımı sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, belediyenin resmi internet sitesinden öğrenebilecek.


Öğrenim yardımları ile ilgili konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 3 bin öğrenciye 8 ay boyunca 90 TL öğrenim yardımı yapılacağını ifade etti. Başkan Subaşıoğlu, “İlçemizdeki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl öğrenim yardımı yapıyoruz. Hatırlanacağı üzere 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 2 bin 250 ortaokul ve lise öğrencisine öğrenim yardımı yapmıştık. Merkezefendi Belediye Meclisi olarak bir karar aldık ve 2017-2018 döneminde 3 bin öğrencimize aylık 90 TL öğrenim yardımı yapıyoruz. Sonuçlar açıklandı. Öğrencilerimizin katkıları her ay Vakıf Bank hesaplarına yatacak. Kendilerine verilecek olan bankamatik kartları ile istedikleri zaman bankamatiklerden paralarını çekebilecekler” dedi.




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