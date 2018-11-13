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Merkezefendi Belediyesi 2 yeni derslik açtı

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay Mahallesi’ndeki Emine Ahmet Sami Uslu İlkokulu’na iki derslik kazandırıldı.

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay Mahallesi'ndeki Emine Ahmet Sami Uslu İlkokulu'na iki derslik kazandırıldı.


Derslikler, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu'nun katılımı ile açıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Subaşıoğlu, “Gümüşçay Mahallemizdeki bu okulumuzun bir özelliği var. Hem ortaokulumuz hem ilkokulumuz, aynı bahçede öğrencilerimize eğitim veriyor. Bu mahallemizin eğitim anlamında yeni atılımlar yapmaya, yeni açılımlar yapmaya, eğitim kalitesini daha da yükseltmeye ihtiyacı var. Bugün bizleri yalnız bırakmayan velilerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum hayırlı olsun” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından kurdele kesim töreni ile derslikler hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri derslikleri gezdi.

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